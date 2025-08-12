６日、放水が行われた大西海子ダム。（ドローンから、尉犁＝新華社配信）【新華社ウルムチ8月12日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州尉犁（ロプノール）県の大西海子ダムでこのほど、タリム川下流に向けた生態管理のための第26回（第2段階）送水が始まった。大西海子ダムは、タリム川の最も下流に位置するダムで、同自治区で唯一の生態管理のための送水専用ダムでもある。ダム職員によると、今年は上流か