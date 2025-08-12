◆ウエスタン・リーグ、ソフトバンク―くふうハヤテ（12日、タマスタ筑後）ソフトバンクは今宮健太と栗原陵矢が実戦復帰する。6月14日のDeNA戦で左脇腹を痛めた今宮は「2番遊撃」、7月2日の試合前練習で右脇腹を痛めた栗原は「3番三塁」に入った。【ソフトバンクのくふうハヤテ戦スタメン】1指緒方理貢2遊今宮健太3三栗原陵矢4中笹川吉康5一石塚綜一郎6左秋広優人7右オスーナ8