シリーズでお伝えしている「戦後80年」。1945年の”戦争の終わり”は、少女にとって過酷な逃避行の始まりでした。 長年、胸にしまっていた記憶を形に残そうと、筆をとった女性がいます。 4冊のノートに、書き綴られた80年前の記憶――。 「母と弟と3人、抱き合って寒さをしのぎましたが、母の栄養のない乳では弟は泣くことも這うこともできず」 愛知県豊川市に住む、伊藤操さん、90歳。 「入