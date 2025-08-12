カンボジアの新たな空の玄関口となるカンダル州のテチョ国際空港ターミナル＝11日（共同）【プノンペン共同】カンボジアの新たな空の玄関口となるテチョ国際空港が南部カンダル州にほぼ完成し、9月にも運用が始まる。「テチョ」は「強い最高軍事司令官」を意味し、上院議長で前首相のフン・セン氏が国王から与えられた称号。同氏が整備を主導しており、政治的な遺産にしたいもようだ。新空港から首都プノンペン中心部までは約2