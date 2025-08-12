ヘルスピア倉敷倉敷市連島町西之浦 岡山県倉敷市で12日、小学生を対象にしたアイススケートの体験教室が開かれました。 2024年に岡山で開かれた「国民スポーツ大会 冬季大会」をきっかけに、冬季スポーツをさらに普及しようと企画したものです。 小学1年から6年まで約50人が参加し、岡山県スケート連盟の指導員から基本的な滑り方を教わりました。 最初のうちは緊張したり、転んだりし