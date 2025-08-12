宮内庁は１２日、天皇、皇后両陛下が９月１２〜１４日に長崎県を訪問されると発表した。長女愛子さまも同行し、戦後８０年にあたり、ご一家で１２日に長崎市の平和公園内の原爆落下中心地碑に供花される。長崎原爆資料館も視察し、被爆者らと懇談される。１３日には、被爆者が入所する市内の養護老人ホームを訪ねられる。両陛下の長崎訪問は天皇陛下の即位後初めて。愛子さまは１３日に帰京される。両陛下は翌１４日、佐世保市