東京・渋谷区のカラオケ店で30代の女性に性的暴行を加え現金を奪ったとして逮捕された、元力士でロシア国籍の男性ら2人について、東京地検はきょう（12日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。