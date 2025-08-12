雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州モーロウ県で最近、野生のアジアゾウが再び姿を現した。そして、餌を食べたり、じゃれあったり、昼寝をしたりしている43頭のアジアゾウが映る「圧巻」のサーマルイメージ画像の撮影にも成功した。通報を受け、ただちに駆け付けた警察官と監視測定スタッフは緊密に協力し、ドローンを使って、アジアゾウの群れをリアルタイムでモニタリングしたほか、周辺の住民にゾウが姿を現したことを知らせた