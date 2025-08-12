兵庫県の中播磨地域（姫路市、神河、市川、福崎各町の1市3町）を所管する中播磨県民センターの井野健三郎センター長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、地域の魅力や大阪・関西万博に合わせて繰り広げられている『ひょうごフィールドパビリオン』について紹介した。兵庫県の中播磨地域の魅力や「ひょうごフィールドパビリオン」について語る、中播磨県民センター・井野健三郎センター長（ラジオ関西スタジオにて）兵庫