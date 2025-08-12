１２日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６２．８７ポイント（０．２５％）高の２４９６９．６８ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２８．７７ポイント（０．３２％）高の８９１６．８５ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２１５４億２１３０万香港ドル（約４兆６９３億円）にやや拡大している（１１日は２００９億１８０万香港ドル）。中国経済