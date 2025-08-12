¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ó¤¿¼êÂ­¤äÈþÈ©¤¬°õ¾ÝÅª17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·?¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë?¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿23ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤«¤éµ´¾®´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤­¹þ¤ßÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀ»ºÚ(23)¡£¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¼êÂ­¤äÈþÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£²áµî1Áé¤»¤Æ¤ë¤«¤éÂÎ·¿¥¨¥°¥¤¡¢¿ÍÀ¸¤Çº£¤¬1ÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÆ±¤¸²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢