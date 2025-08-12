長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、10月3日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、本格的な“ゾクゾクホラー体験”ができる「ホーンテッド・ハロウィン」を開催する。【写真】楽しそう！9月には超絶景ライドアトラクションも誕生■ミッフィーのハロウィンイベントも同時開催今回開催される「ホーンテッド・ハロウィン」は、恐怖の新キャラクターが登場し本格ホラーを提供する、「本物のヨーロッパの宮殿を舞台に“最高に楽