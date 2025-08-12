NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の第5回放送「蔦に唐丸、因果の蔓」で唐丸（歌麿）との出会いが回想されて以来、第30回放送「人まね歌麿」で再会した鳥山石燕（片岡鶴太郎）。喜多川歌麿（染谷将太）が大きく成長する上で大きな役割を果たすこの老絵師は、いったい何者だったのでしょうか？歌麿を諭す石燕。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。今回は妖怪画の権威として世に知られる鳥山石