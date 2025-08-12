1986年（120分）／東映／3080円（税込）脚本家・高田宏治氏のインタビュー本の執筆が大詰めだ。時代劇、任侠映画、喜劇、実録やくざ映画、文芸映画、角川大作映画、空手映画――と、約半世紀にわたり多くの娯楽ジャンルを高田は手がけてきた。その中で、自身が集大成的作品と位置付けているのが、今回取り上げる『極道の妻（おんな）たち』だった。大ヒットして後にシリーズ化もされ、一九九〇年代の東映の屋台骨を支えるこ