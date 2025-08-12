ご主人にどうしても言いたいことがあるんで…飼い主の不幸を背負って天国へ。明日この世を去る老猫が選んだのは／天国での暮らしはどうですか（1）ある日訪れた、愛するペットとの別れ。飼い主が悲しみから抜け出せずにいる一方で、天国にやってきたペットたちも、それぞれに心残りを抱えている様子。「あの子はどこにいったんだろう」「案外近くにいるんだろうか」そんな飼い主の心を汲むかのように、ふと訪れたペットとの再会の