大相撲夏巡業が12日、仙台市で行われ、秋場所（9月14日初日、両国国技館）で大関獲りに挑む関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が幕内・王鵬（25＝大嶽部屋）や草野（24＝伊勢ケ浜部屋）らと連続で6番取って5勝1敗だった。得意の右四つから力強い寄り、タイミング良くいなすなど5連勝。「徐々に番数を増やしていければ。巡業は、やっぱり番数いけない分、中身を一番一番集中してやっていきたいなと思う」と語った。先場所は千秋楽
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
- 2. カズ 1年前に語った結婚への本音
- 3. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 4. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
- 5. 電撃婚の二階堂 元彼の共通点
- 6. ラム肉に寄生虫か 専門家が警鐘
- 7. 日本人OL 桁違いの大バズり
- 8. 大谷に新たな法的トラブル発生?
- 9. きんに君の元マネ補助 男を逮捕
- 10. 松嶋菜々子の役柄にイライラの声
- 1. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
- 2. ラム肉に寄生虫か 専門家が警鐘
- 3. きんに君の元マネ補助 男を逮捕
- 4. 伊東市長「奇妙LINE画像」を投稿
- 5. モバイル充電器 回収義務化へ
- 6. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
- 7. 特急にはねられ 10代警官死亡
- 8. ウソと性交渉の快感はほぼ同じか
- 9. へずま氏 当選取り消しに言及
- 10. 国道で殴り合い「警察を呼べ」
- 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 2. 自由研究で作ったコーラほぼ完売
- 3. 神谷氏 街頭演説中に大声で激怒
- 4. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 5. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
- 6. 北海道で「村八分にされた」理由
- 7. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
- 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 9. へずま氏 居眠り議員はSNSで公開
- 10. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
- 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
- 2. 「共産党は退陣せよ」中国で怒り
- 3. 米大統領 ウ領土返還求める
- 4. トランプ氏 露に領土返還要求へ
- 5. 李在明氏の「絶対にない」発言
- 6. 台湾観光地で日本人の窃盗被害
- 7. ボジョレー 不味くて仏人買わず
- 8. 大量のクラゲ詰まり原発停止 仏
- 9. 芸能事務所の常識疑う行動が物議
- 10. 米大統領 IntelのCEOに即時辞任
- 1. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
- 2. 熟年離婚 言い渡される夫の特徴
- 3. 新NISAで40代のための資産形成
- 4. ガソリン税がなかったら…影響額
- 5. 3カ月の完全現金生活 人生変わる
- 6. グルテンが体に与える悪影響
- 7. 強い管理職に「静かな退職」増加
- 8. Z世代に人気のアプリ「Jiffcy」
- 9. 退職金 住宅ローン一括返済は吉?
- 10. 「60歳で即退職はNG」警鐘する訳
- 1. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 2. ″既婚者のため″のマッチングサービス「カドル(Cuddle)」が業界初の同性マッチング機能を搭載
- 3. サメの体内薬物 ブラジルで発見
- 4. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 5. iPhone更新で車内体験も新鮮に
- 6. ChatGPT ダイエットに革命
- 7. GPT-5不満 GPT-4oを一時的に復活
- 8. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
- 9. LINEを既読スルーする理由を解説
- 10. Ankerの頼もしいカードリーダー
- 1. 大谷に新たな法的トラブル発生?
- 2. 張本智和 中国監督の態度を批判
- 3. 張本の行動に中国メディアが激怒
- 4. 尊すぎる 吉高からほっぺにキス
- 5. 夏の甲子園「2部制」思わぬ弱点
- 6. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
- 7. 大谷42号 本塁打王争いで再浮上
- 8. 甲子園「猪木顔」でピンチ脱出
- 9. 張本智和 世界王者を破り優勝
- 10. 新婚36歳女優の自撮り 絶賛の声
- 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
- 2. カズ 1年前に語った結婚への本音
- 3. 電撃婚の二階堂 元彼の共通点
- 4. 松嶋菜々子の役柄にイライラの声
- 5. 日本人OL 桁違いの大バズり
- 6. あいみょんの腕にタトゥー 物議
- 7. フワ 活動再開に備え治療したか
- 8. 元妻の死後に届いた未送信LINE
- 9. 米女優急逝 がんが急速に広がる
- 10. パンサー尾形 借金6千万円を告白
- 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
- 2. ローションは女性器に残る恐れ
- 3. このままでは死ぬ 全身に蕁麻疹
- 4. バスツアー JK客が非常識な頼み
- 5. 同窓会でガッカリした女子9選
- 6. スタバの新作フード 食べてみた
- 7. 40・50代女性向け GU神トップス
- 8. 捨てられぬ物が示す心のサイン
- 9. 40・50代が似合うユニクロパンツ
- 10. 大人気の「3点セット」再販開始