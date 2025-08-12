大相撲夏巡業が12日、仙台市で行われ、秋場所（9月14日初日、両国国技館）で大関獲りに挑む関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が幕内・王鵬（25＝大嶽部屋）や草野（24＝伊勢ケ浜部屋）らと連続で6番取って5勝1敗だった。得意の右四つから力強い寄り、タイミング良くいなすなど5連勝。「徐々に番数を増やしていければ。巡業は、やっぱり番数いけない分、中身を一番一番集中してやっていきたいなと思う」と語った。先場所は千秋楽