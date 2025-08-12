埼玉県の航空自衛隊入間基地で大麻などを所持したとして麻薬取締法違反の疑いで書類送検された航空自衛隊3等空曹の20代の男性について、東京地検はきょう（12日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。