京都・貴船で料理旅館の川床が流され、客１人が川に転落しました。８月１２日午前１１時ごろ、京都市左京区の貴船神社の近くにある料理旅館「仲よし」で、「男女が川に取り残されていて流されそうだ」と消防に通報がありました。警察などによりますと、店の川床で女性客６人が食事をしていたところ、急に川の水量が増えて川床が浸水したということです。６人のうち５人はすぐに逃げましたが、７９歳の女性が川に流され３ｍほ