日本維新の会は参院選の結果を受け、吉村代表と藤田共同代表の新体制のもと、新たな執行部人事を発表しました。日本維新の会吉村洋文 代表「挙党体制です。挙党一致して我々の政策公約を実現する集団としてぶつかっていく、これが重要だと思います」日本維新の会の吉村代表は12日、記者会見を行い、新執行部である党三役として、▼幹事長に中司宏衆院議員、▼政調会長に斎藤アレックス衆院議員、▼総務会長に高木佳保里参院