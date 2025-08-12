消防によりますと、きょう夕方、山形市飯塚町で火災がありました。 【画像】火災現場 午後５時ごろ、付近住民から「飯塚コミュニティセンターの北側が燃えている」と消防に通報があったということです。 現在、消火活動が行われていて、今のところ逃げ遅れやケガ人はいないということです。 以下、火災現場の画像