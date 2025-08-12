気象台は、午後5時40分に、大雨警報（浸水害）を鳴門市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・鳴門市に発表 12日17:40時点北部では、12日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳴門市□大雨警報【発表】・浸水12日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量30mm