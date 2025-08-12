12日午後5時37分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ160km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮崎県の串間市と小林市、鹿児島県の鹿児島市、鹿屋市、曽於市、大崎町、錦江町、それに肝付町です。【各地の震度