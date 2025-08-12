連休明け１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３９３円ちょうど（１・０１％）高の３万９３６９円２３銭だった。５営業日連続で値上がりし、３月の公表開始後の最高値を更新した。３３３銘柄のうち、２５１銘柄（約７５％）が値上がりした。米関税政策を巡る不透明感が和らぎ、投資家心理が改善した。半導体関連を含む電機や自動車などの輸出関連銘柄の値上がりが相場をリ