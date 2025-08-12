【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は１１日、海上安全保障に関する会合を開いた。太平洋と大西洋を結ぶ中米のパナマ運河を巡り、米国と中国が非難の応酬を繰り広げた。米国のドロシー・シェイ国連臨時代理大使は、パナマ運河の運営面などで「中国の影響力拡大」に強い懸念を表明し、「世界貿易と安全保障への脅威となり得る」と指摘した。これに対し、中国の傅聡（フーツォン）国連大使は、「根拠のない非難」と反