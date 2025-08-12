俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちとの夏休み旅行で沖縄県の久米島を訪れたことを報告しました。 【写真を見る】【 瀬戸朝香 】海外に住む子どもたちと久米島旅行を満喫「一緒にいる期間は目一杯楽しむ！」「今、一番大切なことなのであーる」家族の絆を語る瀬戸さんは、「夏休み」と題し、「帰国した子ども達との時間…一緒にいる期間は目一杯楽しむ！」とコメント。海外に住む子どもたちが