歌舞伎俳優の中村又五郎さん、中村歌昇さん、中村種之助さん親子、そして歌昇さんの息子・中村種太郎さん、中村秀乃介さんが「松竹大歌舞伎」製作発表会見に出席しました。 【写真を見る】 【 中村又五郎 】親子3代で初巡業「嬉しさ半面、心配半面」 東宝の大ヒット映画「国宝」はまだ鑑賞しておらず「映画は松竹と決めております」今回の「松竹大歌舞伎」では、10月31日の神奈川県藤沢市を皮切りに、北海道から岡山県