女優瀬戸朝香（４８）が１２日、インスタグラムに、１５歳長男、１１歳長女との３ショットを投稿した。２人の子供はイギリスに留学していることを明かしている。「夏休み帰国した子供達との時間…一緒にいる期間は目一杯楽しむ！今、一番大切なことなのであーる」と記し、沖縄・久米島に旅行中として、ビーチでノースリーブの黒ワンピ姿の母と、子供たちが並んでいる写真をアップ。約１７０ｃｍとされる瀬戸の右側の長男は