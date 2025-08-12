◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１２日・マツダスタジアム）阪神・佐藤輝明内野手と中野拓夢内野手がベンチスタートなった。佐藤輝は４月９日・ヤクルト戦（甲子園）以来、中野は今季初めてスタメンを外れた。２番・遊撃には熊谷敬宥内野手が入り、４番・左翼は前川右京外野手、８番・二塁には植田海内野手が入った。以下は両軍のスタメン１（中）近本２（遊）熊谷３（右）森下４（左）前川５（一）大山６（三）木浪７