先週末からスペインやポルトガルで相次ぐ山火事。炎は世界遺産の近くまで迫りました。9日、古代ローマ時代の鉱山で、世界遺産に登録されているラス・メドゥラスの周辺で山火事が発生。世界遺産に大きな被害はなかったものの、一面が焼け野原となりました。現地の人は「何も残っていません。野生生物は完全にいなくなってしまいました。植物も野生生物も全てです」と話します。住民約700人に一時避難が呼びかけられました。けが人は