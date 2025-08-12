日航機墜落事故から40年。40年前の8月12日、群馬・上野村の山に日本航空123便が墜落し、520人が亡くなりました。追悼慰霊式が午後6時から行われる「慰霊の園」では今、準備が行われています。御巣鷹の慰霊登山に同行したフジテレビ・木村拓也キャスターが、中継でお伝えします。