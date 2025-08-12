マレーシアに移住したタレントで実業家の優木まおみ（45）が12日、インスタグラムを更新。日本に残った夫について思いをつづった。優木は今月4日、移住生活を送るため娘2人を連れてマレーシアに到着。移住の目的は“母子留学”としており、自身も英語の習得などに意欲を示している。インスタグラムでは、現地でリースした車が納車されたことや、2LDKのコンドミニアムでの生活をスタートさせたことを報告した。ストーリーズでは、フ