0円食堂避暑地・軽井沢で捨てちゃう食材探し！連日大行列の人気直売所で発見！霧で育つ激甘野菜＆信州ブランド牛！24時間テレビ・チャリティーランナーのSUPER EIGHT横山と総合司会・羽鳥のコンビが激レアヤギチーズを狙う！timelesz松島は大好きなブドウを発見！？しかし…予期せぬ展開に！軽井沢の高級食材大連発SP！0円食材が…豪華フルコースに大変身！