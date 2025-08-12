新潟県警本部新潟県警十日町署は12日、女性トイレで盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、十日町市春日町、地方公務員菅沼亘容疑者（57）を再逮捕した。市によると、菅沼容疑者は市教育委員会の文化財課長で、十日町市博物館長。逮捕容疑は7月中旬、市内の公共施設の女性トイレで、利用者の30代女性を小型カメラで撮影した疑い。署によると容疑を認めている。菅沼容疑者は7月下旬、市内の公共施設の女性