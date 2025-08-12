大阪・関西万博の会場で講演する「救う会」の西岡力会長＝12日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の会場で12日、北朝鮮による日本人拉致被害者の支援団体「救う会」の西岡力会長が約100人の聴衆を前に講演、解決が進まない現状を訴え「（被害者を）私たちが助けようじゃありませんか」と呼びかけた。西岡氏は、未帰国の政府認定被害者の家族会メンバーで、親世代は横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さん（89）