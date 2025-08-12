大相撲夏巡業で朝稽古をする関脇若隆景＝仙台市大相撲の夏巡業は12日、仙台市で行われ、秋場所（9月14日初日・両国国技館）で大関昇進に挑む関脇若隆景が幕内伯桜鵬、草野ら若手のホープと申し合いを行った。最初の一番から5連勝するなど好調で「来場所が大事だと思う。しっかり稽古して、気持ちと体をつくっていきたい」と気合を入れた。小結で12勝した夏場所に続き、名古屋場所では関脇で10勝をマークした。三役での2場所連