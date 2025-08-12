岡山シーガルズ バレーボールSVリーグの岡山シーガルズが2024年度の決算を報告し、約8600万円の赤字だったことを明らかにしました。 シーガルズによりますと、2024年度の営業収益は約4億4600万円、営業費用は約5億3200万円で約8600万円の赤字でした。 試合数の増加に伴い興行運営費や遠征費が増加したことや、広告・入場料収入が伸び悩んだことなどが要因と分析しています。 SV