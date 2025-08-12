ドラゴンズは12日、東京ドームでジャイアンツと対戦します。先発は大野雄大投手で、今季7勝目を狙います。前日の試合は2対0の完封リレーで勝利しました。ホームランを打った山本泰寛選手は12日の試合も8番・ショートで出場します。今シーズンの3本塁打は、いずれもかつての本拠地・東京ドームで打ったもので、相性の良さをみせています。打線は1番にブライト、クリーンアップは3