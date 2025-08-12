うつ病患者が視聴するVR映像の一場面（（株）BiPSEE提供）高知大病院と医療系企業「BiPSEE」（東京）はこのほど、うつ病患者の気分が落ち込む症状「抑うつ」を、仮想現実（VR）映像を用いたデジタル療法で軽減できることを特定臨床研究で確認したと明らかにした。医療機器としての承認を目指し、治験開始に向け準備を進めている。同病院などによると、うつ病患者の中には抗うつ薬の効きにくい人や、論理的な理解が必要とされる