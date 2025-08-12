長野中央署に移送された矢口雄資容疑者＝12日午後2時ごろJR長野駅前で1月、男女3人が殺傷された事件で、長野地検は12日、殺人容疑などで3回逮捕された長野市の無職矢口雄資容疑者（47）の鑑定留置を終えたと明らかにした。刑事責任能力の有無などを3月21日から調べていた。結果を踏まえ、勾留期限の18日までに処分を判断する。矢口容疑者は12日、鑑定留置先から長野中央署に移送された。フードをかぶり、表情はうかがえなかっ