韓国当局、ウォンの２４時間取引開始時期は未定、一部報道に反応＝ロンドン為替 韓国当局は、ウォンの２４時間取引について、開始時期は決まっていないと発表した。一部メディアが２６年７月に開始予定と報じたが、これを否定している。 USD/KRW1389.35