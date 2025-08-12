ロンドン序盤、ポンドが堅調英雇用統計結果を受けて＝ロンドン為替 ロンドン序盤、米ＣＰＩ発表を控えて全般に様子見ムードが広がる中で、ポンドが堅調に推移している。日本時間午後３時に発表された一連の英雇用統計発表内容を受けて買われている。ポンドドルは1.3460レベル、ポンド円は199.62レベル、ユーロポンドは0.8632レベルといずれもポンド高水準を伸ばしている。 ４－６月期の英ＩＬＯ失業率