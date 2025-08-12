「広島−阪神」（１２日、マツダスタジアム）１１日の広島戦が降雨で中止となった阪神は、９連戦最終カードの初戦を迎える。野手は前日、全休だったが、打線を大幅に入れ替え。中野、佐藤輝がスタメン外となり、前川がプロ初の４番。阪神の第１１１代４番に名を刻む。中野のスタメン外は今季初で、「２番・遊撃」で熊谷、「８番・二塁」で植田が出場する。スライド登板する先発の大竹は今季広島に４戦４勝。広島キラーぶり