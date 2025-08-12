通貨オプションボラティリティードル円１週間８．１％に小幅低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.117.336.566.73 1MO9.147.617.387.04 3MO9.657.498.237.28 6MO9.677.398.597.45 9MO9.697.418.837.63 1YR9.737.449.037.79 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.947.787.64 1MO8.02