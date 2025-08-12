秋田朝日放送 正午ごろ男鹿市北浦で住宅１軒が焼ける火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。この家に住む高齢の女性と連絡が取れていません。 警察や消防によりますと正午すぎ、男鹿市北浦北浦表町の三浦達朗さん（９４）の住宅の固定電話から「竹やぶのうらが燃えている」と消防に通報がありました。通話は途中で切れたということです。また、ほぼ同じ時間帯に近所の人から「三浦さんの家が燃えている」と消