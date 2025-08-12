ガンバ大阪は12日、MFネタ・ラヴィ(28)がFC町田ゼルビアへ完全移籍することを発表した。イスラエル代表のネタ・ラヴィは2023年にG大阪へ加入。今季は開幕節のセレッソ大阪戦でJ1初ゴールを記録し、リーグ戦18試合に出場している。加入先の町田を通じて「この度、FC町田ゼルビアに加入する機会をいただき、とても興奮しています。新しいチームメイトと会えること、そしてスタジアムで皆さんにお会いできることを心から楽しみに