Jリーグは12日、7月度の月間表彰を発表した。ヴィッセル神戸からJ1月間MVPにFW宮代大聖、J1月間優秀監督賞に吉田孝行監督が選出された。宮代はJ1月間MVP初受賞。期間内は3試合に出場して2ゴール1アシストの活躍を残した。足立修選考委員長は「この数か月、コンスタントに結果を残している」と総評し、JFA技術委員会は「覚醒してきている。リーグ戦を見ていると他の選手と比べ明らかにレベルが違うゴールが多い」とコメントした