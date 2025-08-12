Jリーグは12日、ファジアーノ岡山MF佐藤龍之介が7月度のJ1月間ヤングプレーヤー賞に選出されたことを発表した。佐藤は4月度以来2回目の受賞となる。18歳の佐藤は6月にA代表デビューを飾り、7月はE-1選手権にも参加。また、7月のリーグ戦全2試合でフル出場した。JFA技術委員会は「世代を超えてA代表に選出された選手」と期待を示し、北條聡選考委員は「得点もアシストもなかったが、持ち前のハードワークで攻守に貢献。いまや立