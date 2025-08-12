きょう（12日）午後2時ごろ、香川県坂出市加茂町甲の国道11号で、63歳の女性が運転する軽乗用車が逆走し、対向車線を走っていた車3台と衝突しました。 【写真を見る】【速報】女性（63）運転の軽乗用車が国道11号を逆走車3台と衝突【香川・坂出市】 警察によりますと、香川県多度津町の会社員の女性（63）は、交差点を左折した際に、何らかの理由で対向車線に進入し、坂出市の女性（39）と小学生3人（11歳・9歳・6歳）が乗る乗