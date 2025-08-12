◇セ・リーグ阪神―広島（2025年8月12日マツダ）阪神は12日の広島戦で大幅にスタメンを変更した。中野は今季初、佐藤輝は体調不良で欠場した4月9日ヤクルト戦以来のベンチスタートとなった。また、4番は今季初めて、前川が務めることとなった。以下は阪神のスタメン（8）近本（6）熊谷（9）森下（7）前川（3）大山（5）木浪（2）坂本（4）植田（1）大竹