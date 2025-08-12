ジェイエイシーリクルートメントがこの日の取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について、売上高を４４９億円から４６３億円（前期比１８．２％増）へ、営業利益を１００億円から１１２億円（同２３．２％増）へ、純利益を７０億円から７８億円（同３９．０％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３２円から３５円へ引き上げた。 約９割を占める国内人材紹介事業において、懸念された米通商政策の